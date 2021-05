Wir haben die digitale Pathologie als kritisches Element in der wachsenden Digitalisierung der gesamten Kette der Gesundheitsvorsorge und -versorgung ausgemacht. Wir wollen Ärzten den Zugang zu klinischen Echtzeitinformationen an einem Ort bereitstellen – modalitäts-, zeitzonen- und technologieübergreifend. Dies unterstützt Ärzte bei der Diagnose, Behandlung und dem Management vieler der heute am häufigsten auftretenden Erkrankungen.