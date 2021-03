Die gesamte radiologische Patientenhistorie auf einem Blick

IntelliSpace PACS bietet eine Übersicht über alle bildgebenden und andere relevante Untersuchungen des Patienten in Form einer intuitiven Zeitachse. Ausgehend hiervon lassen sich Studien einzeln aufrufen und werden in ihrem modalitätenspezifischen Anzeigeformat dargestellt.



Noch effizienter Arbeiten dank geringer Ladezeiten

Das Übertragungskonzept iSyntax bringt den kompletten Informationsbestand schnell an jede Workstation auch außerhalb des Krankenhauses. Ein angefordertes Bild wird beispielsweise in nur drei Sekunden auf dem Bildschirm jedes vernetzten Arbeitsplatzes angezeigt.



Mit wenigen Mausklicks zu exzellenten Befundergebnissen

Zum schnelleren Erzielen von klinischen Ergebnissen bietet IntelliSpace PACS eine moderne Benutzeroberfläche, die alle Anwendungen übersichtlich darstellt und die Befundung mit Funktionalitäten, wie 2D-/3D-/4D-Ansichten oder die Auswertung von volumetrischen Daten, unterstützt.