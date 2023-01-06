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Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Warum dauert das Aufladen meines Geräts länger als erwartet?
Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?
Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
Wie kann ich einen Aufsatz meines Philips Groomer anbringen/abnehmen?