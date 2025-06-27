Suchbegriffe

    Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?

    Veröffentlicht am 27. Juni 2025

    Nein, die meisten Philips Groomer können nicht verwendet werden, wenn sie an eine Steckdose (mit Kabel) angeschlossen sind. Da viele Philips Pflegeprodukte in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden können, schalten sie sich aus Sicherheitsgründen nicht ein, wenn sie an die Steckdose angeschlossen sind.

    Einige Philips Produkte (einschließlich einiger Haarschneidermodelle) sind ausschließlich für die Verwendung in trockenen Umgebungen konzipiert und können sowohl mit als auch ohne Kabel verwendet werden. Wenn Sie das Produkt bereits zu Hause haben, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, ob es mit Kabel verwendet werden kann, oder schließen Sie es einfach an eine Steckdose an, und versuchen Sie, es einzuschalten (nur in trockener Umgebung). Wenn das Gerät ohne Kabel eingeschaltet werden kann, aber nicht mit Kabel, ist dies beabsichtigt.

    Wenn Sie den Kauf eines Philips Groomers in Erwägung ziehen und wissen möchten, ob dieser an eine Steckdose angeschlossen werden kann, finden Sie weitere Informationen auf der Verpackung oder auf der Produktseite. 

