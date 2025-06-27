Laden Sie Ihren Philips Groomer, Haarschneider oder Bartschneider vor der ersten Verwendung auf, und laden Sie ihn regelmäßig auf, damit er immer für den nächsten Einsatz bereit ist.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihr Produkt aufladen. Die genauen Ladezeiten für Ihr Gerät finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung, oder suchen Sie hier anhand Ihrer Modellnummer nach der Online-Bedienungsanleitung.

Wenn Sie ein Ersatzladegerät für Ihr Philips Produkt erwerben möchten, finden Sie es hier.