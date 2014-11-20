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12258WHVSM
Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.
Lampentyp: H1
Packung mit: 2+2
12 V, 55 W
W5W-Signallampen inklusive
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.
WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)
4.0
von 5
2
Bewertungen
Seekind
20/11/2014
Deutschland
Gutes Weiß, gute Ausleuchtung
Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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AndiG
28/03/2015
Deutschland
Kurz Lebensdauer
Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
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