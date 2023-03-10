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VisionMehr Sicht

12342PRB1

4.5
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Sicher unterwegs
Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als standardmäßige Fahrzeuglampen und sorgen so für eine hervorragende Lichtstrahlkraft zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis – mit Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 30 % mehr Sicht im Vergleich zu einer Standardlampe

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Bis zu 30 % mehr Sicht

  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Anzahl der Lampen: 1

Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen

Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen

Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

10/03/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Vorteile

scherp en helder licht

Nachteile

geen

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Diese Bewertung wurde für Vision 12342PRB1 Meer zicht verfasst

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19/09/2011

Nederland

Nederland

Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid

Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.

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18/04/2013

Deutschland

Deutschland

Solide Fahrzeugbeleuchtung

Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)

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