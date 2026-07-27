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Lampentyp: P21/5W
Packung mit: 2
12 V, 21/5 W
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.
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