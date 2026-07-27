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VisionPlusStandard-Signal- und -Innenbeleuchtung

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Sicher unterwegs
VisionPlus Lampen erzeugen eine stärkere Lichtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. VisionPlus ist für sicherheitsbewusste Fahrer die richtige Wahl, wenn es um Leistung geht, und dank der hohen Leistung und dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auch die richtige Option für anspruchsvolle Fahrer.
Alle Vorteile anzeigen

Erstklassige Qualität mit besserer Sichtbarkeit

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: P21/5W

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 21/5 W

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Technische Daten

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