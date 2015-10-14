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  • Hohe Sichtbarkeit für maximale Sicherheit
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Eingestellt

DayLight 9LED-Tagfahrlicht

12831WLEDX1

3.9
| (21) Bewertungen
Hohe Sichtbarkeit für maximale Sicherheit
Die dritte Generation von Philips DRL kombiniert erstklassiges Design mit erhöhter Sichtbarkeit. Mit verbesserter Optik bietet Philips Daylight9 mehr Flexibilität bei der Befestigung: eine Lösung mit Straßenzulassung, mit der jedes Fahrzeug heraussticht.
Alle Vorteile anzeigen

Aus jedem Blickwinkel hell und attraktiv

Hohe Sichtbarkeit für maximale Sicherheit

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Mehrwinklige Befestigung für einen breiten Lichteffekt

Mehrwinklige Befestigung für einen breiten Lichteffekt

Mehrwinklige Befestigung für einen breiten Lichteffekt.

Neues optisches Design mit 9 LED-Punkten

Neues optisches Design mit 9 LED-Punkten

Bessere Ausleuchtung dank erneuerter Linsenoptik. Durch das neue Design wurde der Winkel, in dem die vorgeschriebene Lichtmenge auf die Straße trifft, verbessert.

Kann legal an Stoßstangen in einem Winkel von bis zu +/- 40° befestigt werden

Kann legal an Stoßstangen in einem Winkel von bis zu +/- 40° befestigt werden

Der Befestigungsbereich der Module wurde auf +/- 40 Grad horizontal, +/- 2 Grad vertikal und +/- 32 Grad diagonal erhöht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.9

von 5

21

Bewertungen

2

14/10/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes und helles Tagfahrlicht, einfach einzubauen.

Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst

10/02/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

super schnelle montage

Super Teil habe es selbst in meine auto eingebaut ,ohne problem

Vorteile

hell, passt überall

Nachteile

bis jetzt keinen

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Diese Bewertung wurde für DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst

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27/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

A Great Enhancement To My Car

These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.

Vorteile

Look good, easy to fit, and great value

Nachteile

Non so far

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights verfasst

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