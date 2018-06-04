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Eingestellt

ColorVisionFahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

12972CVPBS2

2.5

| (2) Bewertungen

Ein neuer Style mit Licht

ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.

Alle Vorteile anzeigen

Bringen Sie mehr Farbe ins Spiel

Ein neuer Style mit Licht

  • Lampentyp: H7

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 55 W

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.

Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind

Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind

ColorVision Leuchten entsprechen allen ECE-Richtlinien und werden mit einer Zertifizierung geliefert, die die Zulassung für die Straße bescheinigt. Führen Sie diese stets Ihnen in Ihrem Auto mit sich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer verfasst

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil verfasst

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil verfasst

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