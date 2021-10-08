B-Line
16 (15,6"/39,6 cm Diagonale)
1.366 x 768, HD
Dieses Philips Display verwendet die projizierte, kapazitive 10-Punkt-Touch-Technologie für flüssige Reaktion. Jetzt können Sie die neuen Funktionen Touch-basierter Anwendungen umfassend nutzen und Ihre älteren Anwendungen zum Leben erwecken. Sie können mit 10 Fingern tippen oder interaktive Spiele mit Ihren Freunden spielen. Arbeiten Sie mit Kollegen interaktiv zusammen und steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz.
In Umgebungen ohne optimale Bedingungen benötigen Sie einen Monitor, der Wasserspritzer und Staub, wie sie im Alltag ständig vorkommen, aushalten kann. Die im internationalen Standard IEC/EN 60529 festgelegten Schutzklassen werden verwendet, um den Grad der Dichtfähigkeit von Elektrikgehäusen gegen Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit anzuzeigen. Dieser Philips Monitor erfüllt die Schutzklasse für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, er widersteht Wasserspritzern und Staub, wie sie im alltäglichen Gebrauch auftreten.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
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KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Vorteile
Great touch screen
Nachteile
Poor sound.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Vorteile
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Nachteile
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Material und Dicke des Handschuhs: Nitril (0,15 mm), Baumwolle (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Bitte sehen Sie im Benutzerhandbuch unter "SmoothTouch" nach, um weitere Informationen zu den Betriebssystemen, die die Touch-Funktion unterstützen, zu erhalten.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.