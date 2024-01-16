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  • Energy Label Europe E
    Einfach atemberaubend
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LCD-Monitor

245E1S/00

4.1
| (28) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Einfach atemberaubend
Der E-Line-Monitor mit 24 Zoll bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für eine stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Erleben Sie kristallklare Quad-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync Technologie.
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Einfach atemberaubend

  • E-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren und Crystal Clear erhalten Sie kristallklare Bilder.

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

28

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

16/01/2024

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.

Vorteile

Preis,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst

15/06/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Kristallklares 75Hz Bild für etwa 13.1 Watt

Eigentlich wollte ich einen 4K Monitor haben, aber da gefiel mir überhaupt nicht, was die an Strom verbrauchen. Nachdem ich dann erstmal wochenlang nachlesen musste, was sich in der Monitor-Welt so getan hat, dachte ich diese Zwischenauflösung gefällt mir. Nun ein Produkt finden, dass ersten nicht unbedngt ein eigenes Atomkraftwerk braucht. Und ein weniger geräuschvolles Panel, vielleicht sogar ein geräuschloses. Und tatsächlich hatte Philips etwas dabei, welches allen Wünschen entsprach. Ich bin von einem 24" Monitor auf einen 27" gewechselt, der weniger als die hälfte an Strom verbraucht wie der Vorgänger und darüber hinaus noch ein 75Hz Display das mit meiner Grafikkarte bei Spielen ein wahnsinnig gutes Bild anzeigt. Aus Macht der Gewohnheit habe ich beim DVD-Film anschauen das Bild auf "Vollbild" gestellt und gar nicht darüber nachgedacht, dass das bei 2560x1440 Pixel nicht so eine gute Idee wäre. Schliesslich ist das DVD-Bild ja nur 720x400 bzw je nach Film variiert es etwas. Dieses kleine Fenster wird dann auf die volle Monitorgröße vergrößert. Aber zu meinem Erstaunen war auch das DVD-Film anschauen sehr viel schärfer, als ich es erwartet habe.

Vorteile

Hohe Auflösung und 75Hz bei 13.1 Watt

Nachteile

Die Haltestange fühlt sich locker an, der Bildschirn sitzt aber feste daran.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Günstig und gut

Der von mir gekaufte Monitor hat mich bisher überzeugt. Das Bild ist klar, die Farben in Ordnung und im Übrigen in weitem Rahmen anpassbar. Ich würde den Monitor jederzeit gerne wieder kaufen.

Vorteile

Sehr kleiner Rand

Nachteile

nicht höhenverstellbar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

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Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  3. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.