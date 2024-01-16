E-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
2.560 x 1.440 (QHD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren und Crystal Clear erhalten Sie kristallklare Bilder.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
4.1
von 5
28
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Vorteile
Preis,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Der Computerfritze
15/06/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Kristallklares 75Hz Bild für etwa 13.1 Watt
Eigentlich wollte ich einen 4K Monitor haben, aber da gefiel mir überhaupt nicht, was die an Strom verbrauchen. Nachdem ich dann erstmal wochenlang nachlesen musste, was sich in der Monitor-Welt so getan hat, dachte ich diese Zwischenauflösung gefällt mir. Nun ein Produkt finden, dass ersten nicht unbedngt ein eigenes Atomkraftwerk braucht. Und ein weniger geräuschvolles Panel, vielleicht sogar ein geräuschloses. Und tatsächlich hatte Philips etwas dabei, welches allen Wünschen entsprach. Ich bin von einem 24" Monitor auf einen 27" gewechselt, der weniger als die hälfte an Strom verbraucht wie der Vorgänger und darüber hinaus noch ein 75Hz Display das mit meiner Grafikkarte bei Spielen ein wahnsinnig gutes Bild anzeigt. Aus Macht der Gewohnheit habe ich beim DVD-Film anschauen das Bild auf "Vollbild" gestellt und gar nicht darüber nachgedacht, dass das bei 2560x1440 Pixel nicht so eine gute Idee wäre. Schliesslich ist das DVD-Bild ja nur 720x400 bzw je nach Film variiert es etwas. Dieses kleine Fenster wird dann auf die volle Monitorgröße vergrößert. Aber zu meinem Erstaunen war auch das DVD-Film anschauen sehr viel schärfer, als ich es erwartet habe.
Vorteile
Hohe Auflösung und 75Hz bei 13.1 Watt
Nachteile
Die Haltestange fühlt sich locker an, der Bildschirn sitzt aber feste daran.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Luwu
04/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Günstig und gut
Der von mir gekaufte Monitor hat mich bisher überzeugt. Das Bild ist klar, die Farben in Ordnung und im Übrigen in weitem Rahmen anpassbar. Ich würde den Monitor jederzeit gerne wieder kaufen.
Vorteile
Sehr kleiner Rand
Nachteile
nicht höhenverstellbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
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Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.