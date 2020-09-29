Eingestellt
Beeindruckende Farbe, modernes Design
Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.
E-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
4.2
von 5
59
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Danny_R
29/09/2020
Deutschland
Top Monitor - Home Office
+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
hansikey
26/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Monitor
Foto ist wohl nicht notwendig, heut weiß wohl jeder, wie ein Monitor aussieht. Am Foto ist die reale Größe auch nicht darstellbar. Aber im Vergleich zu vorherigem kleineren Monitor ist es übersichtlicher, die Suche fällt nicht schwer. War ein kurzfristiger Entschluss, vorheriger Monitor war ja noch in sehr gutem Zustand. Wer mit der Größe arbeiten möchte, kann ich ruhig empfehlen.
Vorteile
Ansicht ist übersichtlich, hatte zuvor kleineren Monitor. Kann über App bedient werden, Bedienung schnell und einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-26
hansikey
25/07/2020
Deutschland
Das Produkt hat gute übersichtliche Funktionen.
Produkt hat einfache Bedienung, ist sehr leicht. Im Vergleich zum vorherigen 16"- Monitor gute Übersicht , auch gutes Preis- Leistung- Verhältnis. Keine aufwendige Installation notwendig.
Vorteile
Monitor- Eigenschaften können durch Multifunktions- Schalter separat bedient werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-25
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.