24E1N1100A/01
1000er Serie
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 120 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 120 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
4.1
von 5
36
Bewertungen
Rolf59597
17/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Monitor zu einem guten Preis
Der Monitor ließ sich ganz einfach anschließen. Das Bild ist sehr gut . Erfüllt meine Erwartungen.
Diese Bewertung wurde für Monitor 27E2N1100L Full-HD-LCD-Monitor verfasst
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Micha1952
12/09/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Präzise Darstellung
Präzise Darstellung, gute, augenfreundliche Abbildungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Leslie_P
11/04/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Monitor zu einem sehr guten Preis
Für den von mir bezahlten Preis von 79 Euro ein sehr guter Monitor. Bed8enung sehr einfach.
Vorteile
Guter Preis. Einfache Bedienung. In Relation zum Preis ein sehr guter Monitor.
Nachteile
Keine, wenn man den günstigen Preis bedent.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.