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Evnia Gaming MonitorFull HD Gaming-Monitor

24M1N3200ZS/01

4.3
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
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Dieser Philips Gaming-Monitor ist ein großartiger Allzweckmonitor für ein intensives, actiongeladenes PC-Spielerlebnis. Die Sync-Technologie, 165 Hz und 1 ms sorgen für ein flüssiges Gameplay. Das nahezu rahmenlose Display mit Ultra Wide Color sorgt für ein noch beeindruckenderes visuelles Erlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming

AMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming

Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.

165 Hz Aktualisierungsrate für flüssige, brillante Bilder

165 Hz Aktualisierungsrate für flüssige, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 165 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 165 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.

Schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay

Schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay

MPRT (Motion Picture Responste Time) ist eine intuitivere Methode, um die Reaktionszeit zu beschreiben. Sie bezieht sich direkt auf die Dauer von verschwommenem Rauschen bis hin zu klaren und scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und bietet eine schärfere und präzise Darstellung für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, die zu Ruckeln neigen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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05/02/2024

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Vorteile

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Nachteile

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

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Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor verfasst

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29/12/2023

Italia

Italia

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Vorteile

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Nachteile

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  6. MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  7. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  8. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  9. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  11. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.