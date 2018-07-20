Eingestellt
Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Mit dem Philips 5300 erleben Sie erstklassige Bilder auch auf einem kleinen Bildschirm. Dank der benutzerfreundlichen Fernbedienung und dem kompakten Design ist er die perfekte Wahl für Küche, Schlafzimmer und Büro.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!
Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Online-Inhalte streamen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten immer schärfere Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
40
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
BeMa
20/07/2018
Deutschland
Sehr Empfehlenswert!
Sehr einfache Installation und Bedienung. Sehr gute Bildqualität. Full-HD zum kleinen Preis. Lautstärke und Ton sind trotz der kleinen Lautsprecher völlig ausreichend und besser als es zu erwarten war. Das war ein sehr guter Kauf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFT5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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PS15
08/06/2019
United Kingdom
Great little TV
Good all round TV. Ideal for Kitchen or Bedroom. Can be wall mounted.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
bjukes
08/06/2019
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great little TV
Good all round TV. Ideal for Kitchen or Bedroom. Can be wall mounted.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.