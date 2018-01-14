Ultraflacher LED TV
Das moderne Design der Philips 4000-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie HEVC-Bildqualität und klaren Klang und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.
60 cm (24")
LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Schlank, modern, elegant, präzise. Das ist das ultraschmale Design von Philips. Es ist nicht verwunderlich, dass etwas so Schlankes so viel Aufsehen erregt und Ihrer Einrichtung so viel Eleganz verleihen kann.
Der Picture Performance Index kombiniert die Philips Bildtechnologie sowie fortschrittliche Bildverarbeitungs-Engines, um die Wahrnehmungselemente zu verbessern: Schärfe, Bewegungen, Kontrast und Farben. Egal aus welcher Quelle, Sie können stets gestochen scharfe Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe, die dunkelsten Schwarz- und die hellsten Weißtöne, die lebendigsten, brillantesten Farben sowie natürliche, lebensechte Hauttöne genießen.
4.0
von 5
22
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
fredf
14/01/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV verfasst
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Muli20
14/01/2018
Deutschland
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
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Atom1
03/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Modell-Nr.: 24PHS4031/12
Ich kaufte mir dieses Modell weil ich einen kleinen Fernseher haben wollte der aber auch die Vorzüge eines Großen hat. Er ist benutzerfreundlich hat ein hervorragendes Bilt und Ton. Ich bin sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.