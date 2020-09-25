Eingestellt
24PHS4354/12
LED TV
Klein ist immer noch perfekt für den LED TV, der auch in engen Räumen seinen Platz findet. Pixel Plus HD sorgt für ein gestochen scharfes Bild und einen klaren Sound. Egal ob zum Bingen beim Kochen oder für Filme auf dem Laufband.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
9
Bewertungen
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Vorteile
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Nachteile
Non si collega ad internet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4354 TV LED verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Vorteile
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Nachteile
Que no contenga manual
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Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4354 Televisor LED verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4354 Televisor LED verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-05
Jorita
02/08/2020
België
Verifizierter Käufer
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Vorteile
Alleen pluspunten
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.