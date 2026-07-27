25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.
Mit dem Philips Evnia Monitor und 280 Hz erleben Sie Gaming auf völlig neue Weise. Die geringe Eingangsverzögerung sowie die Variable Refresh Rate (VRR) bieten Ihnen einen immersiven Gaming-Vorteil. Darüber hinaus ermöglicht unser Weitwinkel-Panel mit hoher Auflösung ein realistisches Gaming-Erlebnis und unübertroffene Farbgenauigkeit. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, denn der verstellbare Standfuß bietet Ihnen den Komfort, den Sie benötigen, und die flimmerfreie Technologie sorgt für ein einfaches Betrachtungserlebnis, sodass Sie unbeschwert spielen können.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu Ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig.
Bewertungen
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Smart MBR passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MBR eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort
Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/
Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.