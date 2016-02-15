Eingestellt
G-Line
144 Hz
68,6 cm (27")
NVIDIA G-SYNC™ ist eine bahnbrechende neue Display-Technologie, die flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis bietet. Die revolutionäre G-SYNC™-Leistung wird durch eine Synchronisierung der Aktualisierungsrate mit dem Grafikprozessor in Ihrem GeForce GTX-PC erreicht und verhindert ein Abreißen der Bilder bzw. minimiert das Ruckeln der Ansicht und Verzögerungen bei der Eingabe. Das Ergebnis: Szenen werden sofort angezeigt, Objekte erscheinen schärfer, und das Spiel verläuft flüssiger. So genießen Sie nicht nur ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, sondern sind Ihren Gegnern immer einen Schritt voraus.
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 144 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv 2,4 mal schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 144 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.
SmartResponse ist eine exklusive Übersteuerungstechnologie von Philips, die bei entsprechender Aktivierung die Reaktionszeiten automatisch an bestimmte Anwendungsanforderungen von Spielen, Filmen usw. anpasst, da diese eine schnellere Reaktionszeit erfordern, damit ruckelfreie Bilder ohne Verzögerung und Geisterbilder möglich sind.
4.8
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst
markyb
04/02/2016
United Kingdom
Verifizierter Käufer
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™ verfasst
Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Windows 7 oder höher ausführt und die Grafikkarte Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU oder höher hat und mit dem neuesten Treiber aktualisiert ist.
G-Sync-Modus, ULMB-Modus und 3D-Nachtsichtmodus funktionieren gleichzeitig und unabhängig voneinander. Sobald einer der Modi aktiviert ist, müssen die anderen beiden Modi deaktiviert werden.
ULM ist nur bei 85, 100 und 120 Hz aktiviert. 3D Vision ist nur bei 100 und 120 Hz aktiviert.
NVIDIA- und DisplayPort-Verbindung sind für G-SYNC™ erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.geforce.com/g-sync.
Bei etwaigen Fragen zur 144 Hz-Leistung wenden Sie sich bitte direkt an den Kartenhersteller.
Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC und 3D Vision sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
BATMAN: ARKHAM ORIGINS Software Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Entwickelt von WB Games Montreal und Splash Damage. BATMAN und alle Charaktere und ihre Erkennungsmerkmale und verwandte Elemente sind Marken von DC Comics, Copyright 2013. Alle Rechte vorbehalten.
WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)