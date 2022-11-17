B-Line
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Dieses Philips Display verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihren kompatiblen* Laptop direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Kopplung mit nur einem Kabel. Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen, und schließen Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45 Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors an. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear.
Der Philips Monitor entspricht dem Standard für Augenkomfort des TÜV Rheinland, um eine Belastung der Augen durch längere Computernutzung zu vermeiden. Dank der Zertifizierung für Augenkomfort gewährleisten Philips Monitore einen flimmerfreien Modus mit geringem Blaulicht, keine störenden Reflexionen, einen weiten Betrachtungswinkel und weniger Rauschen der Bildqualität aus verschiedenen Winkeln sowie ein ergonomisches Design des Standfußes für eine ideale Ansicht. Halten Sie Ihre Augen gesund und steigern Sie Ihre Produktivität.
Auszeichnungen
3.8
von 5
106
Bewertungen
RRO8818
17/11/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
HomeOffice und Privat, besser geht nicht
Mit dem internen KVM Switch der Hammer... viel weniger Kabel, Top Bild und Einstellungen. Besser als mit zwei Monitoren zu arbeiten, endlich keine Treiber mehr am Firmennotebook wo es eh nicht geht und somit ist die auto. verschieberei der Fenster vom Tisch
Vorteile
KVM Switch intern, SmartControl dabei, Super Einstellungen
Nachteile
SmartControll muss immer manuell aufgerufen werden, das nervt. KVM Switch braucht Zeit und Geduld beim Umschalten, dann geht es auch. Ist ein Rechner in den STandBy gegangen so ist er nicht mehr aktivierbar. Geholfen hat eine zweie Maus die mal bewegt wird und das System wieder aufwacht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
snepsilon
03/01/2022
Deutschland
Super Monitor!
Guter Monitor zum Arbeiten im Home-Office. Sehr angenehm.
Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
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Baldhat55
31/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Monitor
Klasse Bild und sehr genial ist die integrierte Docking Funktion! Würde den Monitor sofort wieder kaufen.
Vorteile
Bildqualität
Nachteile
Automatischer Wechsel zwischen verschiedenen Quellen für Bildanzeige z. B. zwischen USB-C und HDMI wäre noch schön
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.