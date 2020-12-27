Eingestellt
E-Line
68,6 cm (27")
3.840 x 2.160 (4K UHD)
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
3.9
von 5
32
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
27/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt erfüllt zu 100% seinen Zweck
Das Produkt ist sehr hochwertig zu einem sehr günstigen Preis. Hat vielleicht nicht unbedingt alle gewünschten Anschlüsse, erfüllt aber den Büroeinsatz voll und ganz. Auflösung und Kontrast wie es sich für einen 4K UHD gehört. Die erste Lieferung war fehlerhaft, wurde aber von Amazon (da darüber bestellt) umgehend ausgetauscht (anstandslos und schnell). Die zweite Lieferung: Perfekt.
Vorteile
Sehr gute Auflösung und Kontrast
Nachteile
Zusatzschlüsse könnten mehr zur Verfügung stehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst
Oldie.
05/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Phips hat meine Erwartung erfüllt!
Philips aus Erfahrung gut! Medial und haushalttechnisch gute Ergebnisse über Jahre!
Vorteile
Das Produkt als solches.
Nachteile
Keine!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Motzi
14/09/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Monitor mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis
Ich benütze das Gerät vor allem für die Bearbeitung von Fotos. Für mich als Amateur bringt es alles was ich brauche, um das Maximum aus meinen Fotos mit guten Amateurkameras herauszuholen.
Vorteile
Sehr schönes, klares Bild mit grossem Einblickwinkel.
Nachteile
Für eine Höhenverstellung würde ich gerne etwas mehr bezahlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.