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  • Energy Label Europe E
    Tägliche Routine vereinfacht
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Business monitor4K-UHD-Monitor

27B1N3800/00

Tägliche Routine vereinfacht
Dieser 27-Zoll-Monitor bietet wunderschöne Bilder in 4K-Auflösung und einem Farbspektrum von 1,074 Milliarden Farben. Darüber hinaus stellen der DisplayPort-Anschluss und das IPS-Panel eine großartige Allround-Option für Ihren Arbeitsplatz dar.
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Tägliche Routine vereinfacht

  • 3000er Serie

  • 68,6 cm (27")

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln

IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

1,074 Milliarden Farben für fließende Farbübergänge und Details

1,074 Milliarden Farben für fließende Farbübergänge und Details

Das 10-Bit-Display bietet eine umfangreiche Farbtiefe mit 1,074 Milliarden Farben und einer internen12-Bit-Videoverarbeitung für einen glatten Farbverlauf und natürliche Farben ohne Abstufungen und Farbverschiebungen.

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  3. sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich basierend auf CIE1976

  4. Bei einer maximalen Auflösung von 3.840 x 2.160 kann eine 10-Bit-Farbtiefe nur bei 60 Hz mit einer DisplayPort-Verbindung erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

  5. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  6. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.

  7. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.

  8. Die mit dem Produkt gelieferten Kabel können je nach landes- oder regionsspezifischen Anforderungen hinsichtlich Typ, Anzahl und Spezifikationen variieren.