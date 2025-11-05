ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Energy Label Europe E
    Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Energy Label Europe E
    Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
  • Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität

MonitorFull HD-LCD-Display

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität
Mit diesem Monitor bleiben Sie in Verbindung. Dank seiner Ausstattung, die u. a. USB-C 3.2 mit Power Delivery umfasst, können Benutzer ihr verbundenes Gerät aufladen und nahtlos arbeiten – alles mit nur einem Kabel. Das hat außerdem den Vorteil, dass der Arbeitsplatz immer aufgeräumt ist.
Alle Vorteile anzeigen

Höhere Produktivität dank USB-C-Konnektivität

  • 1000er Serie

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

100 Hz Aktualisierungsrate für flüssige Bilder

100 Hz Aktualisierungsrate für flüssige Bilder

Dieser Philips Monitor aktualisiert das Bildschirmbild bis zu 100 Mal pro Sekunde, wodurch dieser Monitor viel schneller ist als ein Standardmonitor. Mit einer Bildrate von 100 Hz sehen Gamer die wichtigen Bilder auf dem Bildschirm, die feindliche Bewegungen in einer ultra-glatten Bewegung zeigen, sodass sie das Ziel leichter finden.

Schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay

Schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay

MPRT (Motion Picture Responste Time) ist eine intuitivere Methode, um die Reaktionszeit zu beschreiben. Sie bezieht sich direkt auf die Dauer von verschwommenem Rauschen bis hin zu klaren und scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und bietet eine schärfere und präzise Darstellung für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, die zu Ruckeln neigen.

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Diese Bewertung wurde für Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD verfasst

Diese Bewertung wurde für Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD verfasst

13/12/2025

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Vorteile

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor verfasst

28/05/2024

España

España

Verifizierter Käufer

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Vorteile

Conectividad

Nachteile

No regulable en altura

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  6. MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  7. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  8. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  9. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.

  10. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.