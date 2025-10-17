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  • Energy Label Europe C
    Für Präzision entwickelt
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MonitorQuad HD-Monitor

27E2N2500/00

4.1
| (36) Bewertungen
Für Präzision entwickelt
Dieser Monitor verfügt über Funktionen, mit denen Sie absolut präzise arbeiten können. Mit seiner Quad HD-Auflösung, einer Aktualisierungsrate von 120 Hz sowie einer MPRT von 1 ms liefert dieser Monitor detaillierte Bilder in höchster Auflösung.
Alle Vorteile anzeigen

Für Präzision entwickelt

  • 2000er Serie

  • 68,6 cm (27")

  • 2.560 x 1.440 (Quad HD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren und Crystal Clear erhalten Sie kristallklare Bilder.

SmartContrast für Detailtiefe bei Schwarzwerten

SmartContrast für Detailtiefe bei Schwarzwerten

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

36

Bewertungen

17/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Monitor zu einem guten Preis

Der Monitor ließ sich ganz einfach anschließen. Das Bild ist sehr gut . Erfüllt meine Erwartungen.

Diese Bewertung wurde für Monitor 27E2N1100L Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Diese Bewertung wurde für Monitor 27E2N1100L Full-HD-LCD-Monitor verfasst

12/09/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Präzise Darstellung

Präzise Darstellung, gute, augenfreundliche Abbildungen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst

11/04/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Monitor zu einem sehr guten Preis

Für den von mir bezahlten Preis von 79 Euro ein sehr guter Monitor. Bed8enung sehr einfach.

Vorteile

Guter Preis. Einfache Bedienung. In Relation zum Preis ein sehr guter Monitor.

Nachteile

Keine, wenn man den günstigen Preis bedent.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  3. MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  4. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.

  5. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.