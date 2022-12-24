27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Das Nano IPS-Display bietet präzise Farbgenauigkeit über einen weiten Betrachtungswinkel ohne Farbverschiebung und ist damit für wichtige Anforderungen bei Bildgebung, Gaming und Produktivität geeignet. Sattere Rot-, Grün- und Blautöne. Die IPS Nano Farbtechnologie verwendet KSF-verstärkte Phosphor-Nanopartikel, um überschüssiges Licht, das vom Bildschirm erzeugt wird, zu absorbieren und beeindruckende Farben zu erzeugen. Naturgetreue Farben. Unsere Displays erreichen eine Farbdeckung von bis zu 98 % des DCI-P3-Farbskala-Standards für die Farbreinheit gemäß der Definition der Society of Motion Pictures and Television Engineers für eine Bildqualität wie im Kino.
Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.
Bei intensiven Spielen mit hohen Aktualisierungsraten kann es vorkommen, dass Screen Tearing ohne optimale Synchronisierung der Grafik auftritt. Das Philips Display ist mit NVIDIA® G-SYNC®-Kompatibilität zertifiziert, reduziert das Screen Tearing und synchronisiert die Aktualisierungsrate Ihres Monitors mit der Ausgabe Ihrer Grafikkarte für ein flüssigeres Spielerlebnis. Die Szenen werden sofort angezeigt, die Objekte werden schärfer dargestellt und das Spiel verläuft reibungslos, sodass Sie ein atemberaubendes visuelles Erlebnis und den entscheidenden Wettkampfvorteil erhalten.
Auszeichnungen
4.5
von 5
4
Bewertungen
Packo75
24/12/2022
España
Verifizierter Käufer
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Vorteile
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Nachteile
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
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Darkness78
19/11/2022
Italia
Verifizierter Käufer
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Vorteile
Qualità colori
Nachteile
Porta USB rapida
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Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Vorteile
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Nachteile
Nessuno.
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Bildschirmfarben:10 Bit sind nur über QHD bei 120 Hz erreichbar
DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort
Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/
Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.