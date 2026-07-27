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Evnia Gaming MonitorFull HD Gaming-Monitor

27M2N3200S/01

Mehr fürs Gaming
Mit diesem Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und Geschwindigkeit bei 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern und einer garantierten Full HD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

Mehr fürs Gaming

  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

180 Hz Aktualisierungsrate für ultraflüssige, brillante Bilder

180 Hz Aktualisierungsrate für ultraflüssige, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Dies erfordert einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Monitor baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 180 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekten Gamingpartner.

Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis

Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis

Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.

Fast IPS Panel: Für schnelles und gestochen scharfes Gaming

Fast IPS Panel: Für schnelles und gestochen scharfes Gaming

Diese Funktion wurde für actionreiche Spiele entwickelt. Damit wird Gaming nicht nur kristallklar, sondern lässt sich auch gut mit hohen Bildfrequenzen koppeln, um garantiert die besten und schärfsten Bilder zu erhalten.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  2. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  5. Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  6. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  7. Adobe RGB und DCI-P-Abdeckung basierend auf CIE1976

  8. Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß ist aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.

  9. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.