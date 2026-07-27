144 Hz Aktualisierungsrate für flüssige, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 144 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv 2,4 mal schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 144 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.