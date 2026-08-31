27M2N3501PA/00
Mehr fürs Gaming
Dieser schnelle 27-Zoll-IPS-Monitor sorgt für gestochen scharfe Bilder beim Gaming. Dank der übertaktbaren Aktualisierungsrate von 260 Hz und 0,3 ms Smart MBR erwarten Sie klare Bilder und ein hochwertiges, umfassendes Spielerlebnis.
Evnia 3000
68,5 cm (27")
2.560 x 1.440 (Quad HD)
Beim Spielen der intensivsten, fesselnden und actionorientierten Spiele bietet Philips Evnia eine übertaktbare Bildwiederholfrequenz von 260 Hz, die ein besonders flüssiges Gaming-Erlebnis ohne Verzögerungen ermöglicht. Insbesondere bei rasanten Spielen wie FPS- und Rennspielen sorgt sie für eine überragende Bewegungsdarstellung und visuelle Klarheit. Sie tauchen tiefer in das Spiel ein und erleben es hautnah.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dadurch wird das Spielen reaktionskritischer Videospiele erheblich verbessert, was besonders für Spieler von rasanten, kompetitiven Spielen wichtig ist.
Philips Display mit 0.3 ms Smart MBR beseitigt effektiv Schlieren und Bewegungsunschärfe und liefert schärfere, präzisere Bilder für ein verbessertes Gaming-Erlebnis. Rasante Action und dramatische Übergänge werden flüssig dargestellt. Die beste Wahl für spannende und reaktionskritische Spiele.
Bewertungen
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
Displayfarben: 10 Bit können mit QHD-Auflösung bei 200 Hz über DP erreicht werden
Die Übertaktungsfunktion erhöht die native Aktualisierungsrate, birgt jedoch auch einige Risiken. Wenn der Bildschirm nach dem Neustart nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, deaktivieren Sie die Übertaktungseinstellung im OSD-Menü des Monitors.
Smart MBR passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MBR eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MBR ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MBR kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß und der Kopfhörerhalter sind aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.
Stark Shadow Boost kann nicht aktiviert werden, wenn geringe Eingangsverzögerung aktiviert ist.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.