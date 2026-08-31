Geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dadurch wird das Spielen reaktionskritischer Videospiele erheblich verbessert, was besonders für Spieler von rasanten, kompetitiven Spielen wichtig ist.