27M2N3501PA/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
2.560 x 1.440 (Quad HD)
Beim Spielen höchst spannender und intensiver Action-Spiele bietet Philips Evnia eine übertaktbare Aktualisierungsrate von 260 Hz, die ein äußerst reibungsloses Spielerlebnis ohne Verzögerungen ermöglicht. Speziell bei rasanten Spielen wie FPS und Rennspielen sorgt er für hervorragende Bewegungen und klare Bilder. Ein atemberaubendes Erlebnis, bei dem sich das Spiel unglaublich echt anfühlt.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu Ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig.
Der Philips Monitor mit einer Smart MBR von 0,3 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und stellt Bilder schärfer und präziser dar, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
Displayfarben: 10 Bit können mit QHD-Auflösung bei 200 Hz über DP erreicht werden
Die Übertaktungsfunktion erhöht die native Aktualisierungsrate, birgt jedoch auch einige Risiken. Wenn der Bildschirm nach dem Neustart nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, deaktivieren Sie die Übertaktungseinstellung im OSD-Menü des Monitors.
Smart MBR passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MBR eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MBR ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MBR kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß und der Kopfhörerhalter sind aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.
Stark Shadow Boost kann nicht aktiviert werden, wenn geringe Eingangsverzögerung aktiviert ist.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.