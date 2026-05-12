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Evnia Gaming MonitorQD OLED-Gaming-Monitor

27M2N8500/01

4.8
| (6) Bewertungen

2 Auszeichnungen

Gaming über Innovation
Dieser Monitor wurde für Spiele mit hoher Geschwindigkeit entwickelt. Die Aktualisierungsrate von 360 Hz, das QD OLED-Panel und die DisplayHDR TrueBlack 400-Zertifizierung kombinieren unglaubliche Geschwindigkeit mit erstklassiger Bildqualität.
Alle Vorteile anzeigen

Gaming über Innovation

  • Evnia 8000

  • 67,3 cm (26,5")

  • 2.560 x 1.440 (Quad HD)

Aktualisierungsrate von 360 Hz: Für ultraschnelles und kristallklares Gaming

Aktualisierungsrate von 360 Hz: Für ultraschnelles und kristallklares Gaming

Bereiten Sie sich darauf vor, mit einer Bilddefinition bis zu 360 Hz zu spielen, die wirklich beeindruckend ist. Erreichen Sie Ihre Ziele schneller und mit atemberaubender Klarheit: Spiele erscheinen gestochen scharf, während Sie durch Level und Szenen rasen.

Schützt und kühlt für dauerhafte Farbklarheit

Schützt und kühlt für dauerhafte Farbklarheit

Schützen Sie die echten Farben Ihres QD-OLED-Displays vor dem Verblassen im Laufe der Zeit. Zur Verlängerung der Lebensdauer verfügt dieser Monitor über eine integrierte Graphen-Schutzschicht, die das Display kühl hält. Das Graphen bewahrt die Displayintegrität, indem es die durch das vom Bildschirm emittierte blaue Licht erzeugte Wärme gleichmäßig verteilt und effektiver kühlt als Graphit. Für Gamer bedeutet das: Spielen mit der Gewissheit, dass die Farben im Spiel pixelgenau erhalten bleiben.

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Diese Philips Monitore bieten kristallklare Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 Pixeln. Diese neuen Bildschirme verwenden Hochleistungspanels mit einer hohen Pixeldichte und erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren erhalten Sie kristallklare Bilder.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Bewertungen

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4.8

von 5

6

Bewertungen

3
2
1

12/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

keinen besseren Monitor gehabt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor verfasst

Date of Use 2026-04-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor verfasst

Date of Use 2026-04-26

07/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

QDOLED

JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...

Vorteile

BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor verfasst

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor verfasst

04/08/2025

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Monitor eccezzionale !

Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED verfasst

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse. Das Messmuster ist 1 horizontale Linie.

  2. DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.

  3. Aktive Pixel: 2.560 (H) x 1.440 (V). Gesamtzahl der Pixel: 2.576 (H) x 1.456 (V); zusätzlich 8 Pixel auf jeder Seite, Platz für Pixel-Orbiting.

  4. Das Verhältnis von Display Emissionslicht im Bereich von 415 bis 455 nm zur Display-Emission von 400 bis 500 nm muss weniger als 50 % betragen.

  5. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  6. Dieser Monitor steht für Nachhaltigkeit: Der Standfuß besteht zu 35 % aus recyceltem Kunststoff.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.

  8. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  10. NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort

  11. Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/

  12. Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt