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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Bewertungen
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen
Dieser Philips Brilliance Monitor mit USB-C-Anschluss macht Schluss mit Kabelsalat. Zeigen Sie 4K UHD-Bilder an, stellen Sie eine sichere Verbindung zum Intranet her, und laden Sie Ihr Notebook auf. Alles gleichzeitig mit einem einzigen USB-C-Kabel.
Alle Vorteile anzeigen

mit USB-C-Monitor

Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen

  • P-Line

  • 32 (31,5"/80 cm Diagonale)

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

Integrierte USB-C-Dockingstation

Integrierte USB-C-Dockingstation

Dieser Philips Monitor verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Der schlanke, drehbare USB-C-Stecker ermöglicht eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors anschließen. Verbinden Sie einfach Ihr Notebook und diesen Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel für die Wiedergabe hochauflösender Videos und extrem schnelle Datenübertragung, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Stromversorgung und Aufladen eines kompatiblen Notebooks über den Monitor

Dieser Monitor verfügt über einen integrierten USB-C-Stecker, der den USB-Power-Delivery-Standard erfüllt. Dank intelligenter und flexibler Stromverwaltung können Sie jetzt Ihr kompatibles* Notebook direkt über den Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel mit Strom versorgen und aufladen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

14

Bewertungen

26/03/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Bildschirm hat ein tolles Bild

Problemloser Anschluss an Notebook und PC. Sehr einfache Einrichtung, vielfältige Einstellmöglichkeiten bei der Ansicht (.Z.B Office, Fotos, etc.)

Nachteile

Lieferzeit war länger als erwartet, aber noch im Rahmen (drei Wochen etwa)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

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09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Vorteile

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Nachteile

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock verfasst

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock verfasst

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Vorteile

10 bit color, HDR, contrast

Nachteile

bright spots in corners

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  2. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  3. Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. Helligkeit (norm.): 400 cd/m2

  6. BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  7. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  8. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  9. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  10. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  11. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  12. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.