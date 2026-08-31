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Eingestellt

4500 seriesUltraflacher LED-Fernseher

32PHT4503/12

Ultraflacher LED-Fernseher

Der Philips 4500 übertrifft mit seiner HD-Bildqualität zum erschwinglichen Preis alle Ihre Erwartungen – und durch sein klares und elegantes Design passt er perfekt in jeden Raum.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher LED-Fernseher

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-Fernseher

  • Pixel Plus HD

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Unser neuer Stick-Standfuß verändert den Platz unter Ihrem Fernseher, wo sich normalerweise der Standfuß befindet, sodass Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis erhalten. Ein Fernseher mit stabilem Stand und der Zukunft im Visier.

Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle.

Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.