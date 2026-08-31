Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.