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Business MonitorUltraWide LCD-Monitor mit USB-C

40B1U5600/00

4.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Mehr als gut ausgestattet

Dieser Philips USB-C Mehrzweckmonitor bietet eine Einrichtung ohne Kabelsalat. Mit einem einzigen Kabel können Sie flüssige, hochauflösende Videos ansehen, Daten übertragen und Ihren Laptop aufladen. Die Kopfhörerhalterung bietet verbessertes Kabelmanagement.

Alle Vorteile anzeigen

Mehr als gut ausgestattet

  • 5000 Series

  • 40 (100,4 cm / 39,53" Diagonale)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Integrierter KVM-Switch für einen einfachen Wechsel zwischen Signalquellen

Integrierter KVM-Switch für einen einfachen Wechsel zwischen Signalquellen

Mit dem integrierten Multiclient-KVM-Switch können Sie zwei separate PCs mit einem Monitor-Tastatur-Maus-Setup bedienen. Eine praktische Taste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den Signalquellen. Besonders praktisch bei Setups, die doppelte PC-Rechenleistung erfordern, oder zur gemeinsamen Nutzung eines großen Monitors für die Anzeige von zwei verschiedenen PCs.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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03/12/2023

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Perfekt arbetskompis!

Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.

Vorteile

Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.

Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst

Date of Use 2022-11-03

Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst

Date of Use 2022-11-03

17/08/2023

Sverige

Sverige

Excellent post-covid screen!

Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.

Vorteile

Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger

Nachteile

A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst

Date of Use 2023-07-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst

Date of Use 2023-07-17

21/10/2025

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Zeer goed voor mijn doel-einden......

Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!

Vorteile

Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!

Nachteile

Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C verfasst

Date of Use 2024-09-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C verfasst

Date of Use 2024-09-21

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Antwortzeitwert gleich SmartResponse

  3. NTSC-Bereich basierend auf CIE1976

  4. sRGB-Fläche basierend auf CIE1931

  5. Für die Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät den USB-C DP-Alt-Modus unterstützen.

  6. Aktivitäten wie Bildschirmfreigabe, Online-Streaming von Video und Audio über das Internet können die Leistung Ihres Netzwerks beeinträchtigen. Ihre Hardware, die Netzwerkbandbreite und deren Leistung bestimmen die allgemeine Audio- und Videoqualität.

  7. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  8. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  9. Die USB-C-Stromversorgung dieses Displays beträgt bis zu 100 W (normalerweise 96 W). Die maximale Leistung hängt von Ihrem Gerät ab.

  10. Bei der Berechnung der Energieeinsparung durch PowerSensor sind sowohl USB als auch die Stromversorgung ausgeschlossen.

  11. Die EPEAT-Bewertung ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Bitte besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

  12. Der Monitor kann vom Aussehen her von den Abbildungen abweichen.