Eingestellt
43PFS4112/12
Flacher Full-HD-LED-Fernseher
Stylisch und leistungsstark: Die Philips 4100 Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche Full HD-Bildqualität und klaren Sound. Dieses benutzerfreundliche Modell macht es Ihnen einfach, ganz entspannt die Füße hochzulegen.
108 cm (43")
Full-HD-LED-Fernseher
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
3.3
von 5
12
Bewertungen
Orgplayer
12/12/2017
Deutschland
Sehr guter LED-Fernseher
Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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TevredenKlant22
14/06/2018
Nederland
Prima televisie voor een redelijke prijs!
Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst
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Magama
12/02/2018
Deutschland
Echtes Schnäppchen
Einfacher Aufbau und Instalation Tolles Bild furchtbarer Sound/Klang
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.