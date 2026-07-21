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Unterstützt Philips PhotoFrame Compact Flash-Karten (CF) vom Typ II?
Kann ich den Philips digitalen Fotorahmen verwenden, nachdem er automatisch ausgeschaltet wurde?
Kann ich zwei Speicherkarten gleichzeitig mit meinem Philips PhotoFrame verwenden?
Nimmt der LCD-Bildschirm Schaden, wenn ich über einen längeren Zeitraum das gleiche Foto anzeige?
Löschen eines der vorinstallierten Bilder von meinem Philips Fotoframe
Wie reinige ich den Bildschirm des Philips PhotoFrames?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts