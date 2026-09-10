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Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips Xenon WhiteVision Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und verbessern dank weißem Licht mit bis zu 5.000 Kelvin Ihre Sicht auf die Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerfer, die zum Look von LED-Lampen passt.
Lampentyp: D2S
Stückzahl pro Packung: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision Lampen sind ECE-zertifiziert und bieten intensives, weißes Licht mit Straßenzulassung. Sie bieten Ihnen ultimative Sicht, ohne entgegenkommenden Verkehr zu stören, da die Farbe der Scheinwerferlampe LED-Lampen angeglichen ist.
Viel weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin bedeutet, dass Ihre Scheinwerfer Fahrbahnmarkierungen und Schilder besser reflektieren. Weißes Licht sorgt nachts für mehr Konzentration und größere Wachsamkeit, sodass Sie in der Nacht ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis genießen können.
UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Risiko eines Frühausfalls eliminiert wird. Philips Autolampen aus UV-Quarzglas lassen einen höheren Innendruck in der Lampe zu und erzeugen so leistungsstarkes Licht mit einer längeren Lebensdauer.
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
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Datum der Benutzung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30