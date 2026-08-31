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Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
Die Philips Xenon WhiteVision gen2 Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und produzieren helleres, gleichmäßigeres weißes Licht auf der Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerferlampen, die zum Look von LED-Lampen passt.
Lampentyp: D2R
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Philips Xenon WhiteVision gen2 Scheinwerferlampen sind die perfekte Wahl für Fahrer, die ihren Scheinwerfern einen klaren, weißen Look ähnlich dem von LEDs verleihen möchten. Xenon WhiteVision gen2 bietet die gleiche Farbtemperatur wie LED-Lampen und ist somit das ultimative Upgrade für Ihre Xenon-Scheinwerfer.
Mit einer Farbtemperatur von bis zu 5.000 Kelvin leuchten Philips Xenon WhiteVision Lampen die Fahrbahn mit einem klaren, reinen, weißen Licht aus und bringen so Licht ins Dunkel. Statt sich anzustrengen, um die Fahrbahn zu sehen, genießen Sie ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis. Mit Philips Fahrzeugbeleuchtung sind Sie bei Nachtfahrten nicht mehr eingeschränkt.
In der Dunkelheit ist überaus wichtig, Straßenmarkierungen und -schilder schnell erkennen zu können. Mit den Xenon WhiteVision Lampen erhalten Sie ein intensives, einheitliches weißes Licht. Kombiniert mit einer hohen Farbtemperatur bieten die Scheinwerfer Ihnen stärkere Kontraste und eine bessere Reflexion von Gegenständen und Schildern für ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis. Viele Verkehrsunfälle werden durch übermüdete Fahrer verursacht, deren Konzentration nachlässt. Dieses weiße Licht hilft Ihnen, Ihre Konzentration beizubehalten und bei Nachtfahrten wachsam zu bleiben.
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