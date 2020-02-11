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Xenon LongerLifeXenon-Garantie

85415SYC1

3.8

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

Philips LongerLife Xenon Lampen verfügen automatisch über eine 4-jährige Garantie. Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.

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Verlängern Sie Ihre 4-jährige Garantie in 3 einfachen Schritten auf 7 Jahre

Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

  • Lampentyp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.

Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.

Philips LongerLife Xenon-Lampen bieten hohe Qualität und Sicherheit. Ab Kaufdatum erhalten Sie automatisch eine Garantie von 4 Jahren kostenlos.

Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie

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Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
1

11/02/2020

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor

Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.

Vorteile

Bra ljus, trygg garanti

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Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-11

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Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-11

13/02/2017

Suomi

Suomi

100% samanlainen kuin alkuperäinen

Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.

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Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu verfasst

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16/01/2017

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Sämre än originalet som lyst 150 000 km.

Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas

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Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti verfasst

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