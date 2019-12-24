85415WHV2S1
Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
Die Philips Xenon WhiteVision gen2 Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und produzieren helleres, gleichmäßigeres weißes Licht auf der Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerferlampen, die zum Look von LED-Lampen passt.
Lampentyp: D1S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Philips Xenon WhiteVision gen2 Scheinwerferlampen sind die perfekte Wahl für Fahrer, die ihren Scheinwerfern einen klaren, weißen Look ähnlich dem von LEDs verleihen möchten. Xenon WhiteVision gen2 bietet die gleiche Farbtemperatur wie LED-Lampen und ist somit das ultimative Upgrade für Ihre Xenon-Scheinwerfer.
Mit einer Farbtemperatur von bis zu 5.000 Kelvin leuchten Philips Xenon WhiteVision Lampen die Fahrbahn mit einem klaren, reinen, weißen Licht aus und bringen so Licht ins Dunkel. Statt sich anzustrengen, um die Fahrbahn zu sehen, genießen Sie ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis. Mit Philips Fahrzeugbeleuchtung sind Sie bei Nachtfahrten nicht mehr eingeschränkt.
In der Dunkelheit ist überaus wichtig, Straßenmarkierungen und -schilder schnell erkennen zu können. Mit den Xenon WhiteVision Lampen erhalten Sie ein intensives, einheitliches weißes Licht. Kombiniert mit einer hohen Farbtemperatur bieten die Scheinwerfer Ihnen stärkere Kontraste und eine bessere Reflexion von Gegenständen und Schildern für ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis. Viele Verkehrsunfälle werden durch übermüdete Fahrer verursacht, deren Konzentration nachlässt. Dieses weiße Licht hilft Ihnen, Ihre Konzentration beizubehalten und bei Nachtfahrten wachsam zu bleiben.
3.0
von 5
2
Bewertungen
Reymago63
24/12/2019
España
Verifizierter Käufer
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Vorteile
Todo
Nachteile
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche verfasst
Datum der Benutzung 2018-11-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche verfasst
Datum der Benutzung 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Diese Bewertung wurde für Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
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