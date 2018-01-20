Lampentyp: D1S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.
Xenon-HID-Lampen (High Intensity Discharge) bieten doppelt so viel Licht für sicherere Fahrten unter allen Bedingungen. Studien haben gezeigt, dass Xenon-Automobilbeleuchtung Fahrern hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren und Hindernisse sowie Verkehrsschilder viel schneller zu unterscheiden als mit traditionellen Lampen. Wie könnte man die Dunkelheit besser besiegen, als mit intensivem, mit Tageslicht vergleichbarem Licht?
Das UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Daher halten die Quarzglaslampen von Philips starken Temperaturschwankungen stand. Lampen mit UV-Quarzglas erzeugt dank des höheren Innendrucks der Lampe ein leistungsstärkeres Licht, um Ihr Fahrerlebnis zu verbessern – ganz gleich, wie dunkel die Straße vor Ihnen ist.
4.5
von 5
2
Bewertungen
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YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
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Portista
21/01/2022
Portugal
Verifizierter Käufer
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Vorteile
Luminosidade
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Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis verfasst
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