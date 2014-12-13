Eingestellt
Werde zum DJ mit dem richtigen Equipment
Die A3PRO Kopfhörer sind optimal für elektronische Musik geeignet. Egal ob unterwegs oder am Mischpult, diese Kopfhörer sorgen für kraftvollen und lebendigen Sound.
Professionelle DJ-Kopfhörer
Over-Ear
Hochwertige, atmungsaktive Ohrpolster
Vollständig zusammenklappbar
Leistungsstarke 50 mm Neodym-Treiber mit einer Leistung von 3000 mW für klare, dynamische und verzerrungsfreie Musik selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung.
Die professionellen DJ-Kopfhörer von Philips verfügen über einen 6,3 mm Gewindeadapter, der mit jedem Anschluss verbunden werden kann. Platziere ihn einfach über deinem Kopfhöreranschluss, und schließe ihn an deinen DJ-Plattenteller an für unvergleichlichen Sound direkt von deinen Decks. Dasselbe kannst du mit deinem HiFi-System zu Hause tun, um ein unvergleichliches Musikerlebnis zu genießen.
Das geschlossene Design optimiert Bässe und lässt dich deine Musik so laut hören, wie du möchtest, ohne dass deine Umgebung davon gestört wird, während auf dem Ohr anliegende Polster die Lücke zwischen deinen Ohren und dem Kopfhörer für hervorragende Geräuschisolierung schließen.
4.8
von 5
4
Bewertungen
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Alexy0
13/12/2014
Deutschland
Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität
Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!
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MastaHanksta
03/01/2016
United Kingdom
Awesome headphones for DJs
These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.
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HugoMaas
23/10/2014
Nederland
Ultieme Geluidsbeleving
Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!
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Austauschbare 90 mm Ohrpolster sind separat erhältlich unter: shop.philips.com und armadashop.com
Austauschbare Kabel sind separat erhältlich unter: shop.philips.com und armadashop.com