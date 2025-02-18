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Eingestellt

Professionelle DJ-Kopfhörer

A5PRO/00

4.6

| (24) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Professionelle DJ-Kopfhörer

Philips hat in Zusammenarbeit mit dem fünfmaligen besten DJ weltweit Armin van Buuren den A5-PRO Kopfhörer entwickelt. Unterstützt durch Armins Erfahrung wurde der A5 so konstruiert, dass er die höchsten Standards und Anforderungen von internationalen DJs und Musikexperten erfüllt.

Alle Vorteile anzeigen

in Zusammenarbeit mit Armin van Buuren

Professionelle DJ-Kopfhörer

  • 50 mm Treiber/geschlossen

  • Über-Ohr

  • Auf dem Ohr anliegende Polster

  • Vollständig zusammenklappbar

50 mm Treiber, konstruiert für eine Leistung von 3500 mW

50 mm Treiber, konstruiert für eine Leistung von 3500 mW

Die leistungsstarken 50 mm Neodym-Treiber wurden für eine Leistung von 3500 mW konstruiert, unabhängig von der Quelle. Die Soundwiedergabe ist sogar bei hohen Lautstärken oder einer hohen Audioeingangsleistung klar, dynamisch und verzerrungsfrei.

Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln für DJ Monitoring

Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln für DJ Monitoring

Diese Kopfhörer wurden speziell für professionelle DJs entworfen und sind um 90° drehbar, damit du beim Mischen von Tracks bequem mit einem Ohr hören kannst. Auch beim privaten Gebrauch ist die Drehfunktion hilfreich, wenn du kurzzeitig auf die Umgebung achten musst.

Aluminium-Kopfbügel aus hochlegiertem Stahl für längere Lebensdauer

Aluminium-Kopfbügel aus hochlegiertem Stahl für längere Lebensdauer

Der Philips A5-PRO kombiniert widerstandsfähige Bauweise mit ausgezeichneter Passgenauigkeit. Durch das Design mit eloxiertem Aluminium und der robusten und dennoch leichten Aluminiumstruktur ist er wie geschaffen für die Arbeitsumgebung eines DJs.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

24

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2

18/02/2025

Deutschland

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Hervorragender Kopfhörer

Diese Bewertung wurde für A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2023-02-18

Diese Bewertung wurde für A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2023-02-18

31/08/2014

Deutschland

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Der Philips A5-Pro mit dem WOW und Klangerlebnis

Da dies meine ersten Kopfhörer in diesem Preissegment waren, hatte ich auch große Erwartungen. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich hielt einen schlichten schwarzen Karton in meinen Händen, der einzig ein goldenes Produktetikett trug. Dieses Aha wandelte sich dann beim öffnen in ein Wow um. Dort erwartete mich ein stattlicher Kopfhörer. Das nicht so geringe Gewicht versprach schon mal einiges. Hochwertige Verarbeitung der Gelenke, welche erlauben, die Ohrmuscheln um 90° in eine Richtung zu drehen und nach Innen zu klappen. Weiche, dicke Ohrpolster schmiegen sich an den Kopf an, welches auch dem Druck über den Kopfbügel zu verdanken ist. Diese Ohrpolster gibt es noch in 2 weiteren Ausführungen. Kleine (80mm) für den Gebrauch mit geringeren Umgebungsgeräusche und 110mm Ausführung für Studio Benutzung . Diese sind aber nicht im Lieferumfang enthalten. Nach 4 Wochen Test Phase kann ich aber sagen, dass die beigelegten (93mm) Polster vollkommen ausreichend sind. Sie schirmen sehr gut selbst laute Geräusche (andere Musikquellen) ab. Der Bügel selbst ist mit Leder überzogen und wurde von weißen Nähten und dem Schriftzug Philips verziert. Der Bügel lässt sich an die verschiedenen Köpf Größen mittels Raster anpassen, in dessen Stellung sie dann auch bei starken Kopfbewegungen verbleiben. Die Kopfhörer werden über ein Kabel, welches ausgewechselt werden kann, mit der Musikquelle verbunden. Das Kabel hat einen guten Querschnitt, ist ausreichend lang und ist auf der Seite, die am Kopfhörer befestigt wird, mit einen Winkelstecker, der durch Verdrehen arretiert wird, ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, das Kabel an beiden Ohrmuscheln zu befestigen. Somit hat man auch einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite befindet sich ein 3,5mm Klinkenstecker, der durch einen aufschraubbaren Adapter (6,3mm) erweitert werden kann. Rundum kann man ein dickes Plus für Verarbeitung und Ausstattung geben! Klinke rein in den Verstärker und Play... Getestet wurden verschiedene Ausgangsszenarien. Von Platte über CD/DVD/BR bis hin zur MP3 befeuerten den A5-Pro. Dieser Kopfhörer verzeiht keine Fehler und so sind auch die leichtesten Kratzer oder Fehler in der Kompression zu hören. Er hat ein guten Druck und einen guten Frequenzgang. Selbst wenn er in hohem Volumen betrieben wird. Alles in Allem ein sehr gutes und sauberes Klangbild. Wie anfangs schon erwähnt schirmt er auch sehr gut andere Störquellen von Außen ab, was es zu einem erfreulichen Erlebnis macht. Etwas negatives (subjektiv) muss ich leider hinzu fügen. Das Tragen über lange Zeit erzeugt einen erhöhten Druck auf Ohren und Kopf. Vielleicht gewöhnt man sich auch mit der Zeit daran.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer verfasst

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13/06/2014

Deutschland

Deutschland

Ich bin begeistert !!!

Ich habe mir den geschlossenen Kopfhörer A5-Pro von Philips ausgesucht, da meine Umgebung von meinem offenen Kopfhörer immer genervt war und ich ein Produkt ohne aktive Unterstützung und ohne permanenten Strom- oder Batteriebedarf ausprobieren wollte. Die technischen Daten des A5-PRO hörten sich schon beeindruckend an, zumal ein 50mm High-Definition Neodymium Treiber mit einer Eingangsleistung von bis zu 3500 mW verwendet wurde. Die Ohrmuscheln sind sogar austauschbar (durch einfaches drehen gegen den Uhrzeigersinn) und um 90 Grad klappbar, was dem platzsparenden Transport und der sicheren Aufbewahrung zu Gute kommt. Bei der Lieferung war der Kopfhörer mit dicken Ohrpolstern ausgestattet, aber es soll noch etwas dünnere für geräuschärmere Räume und noch etwas dickere für den Studiogebrauch geben, die aber optional zu bestellen sind. Der erste Eindruck nach dem Auspacken war schon beeindruckend: Ein robuster schwarzer Aluminium-Kopfbügel, der mit schwarzem Leder klassisch gepolstert und mit zwei weißen Nähten und an jeder Seite mit einem gestickten Philips-Markenlogo versehen ist. Das beigefügte Kabel mit abgewinkeltem Stecker ist an beiden Ohrmuscheln anschließbar und wird durch eine Verdickung so arretiert, das es beim Gebrauch der Kopfhörer weder herausfallen noch herausgezogen werden kann. Die Ohrmuscheln sind schön weich und sind super angenehm über dem Ohr zu tragen. Ein bisschen was wiegt der Kopfhörer allerdings, was in meinen Augen aber durchaus seine hochwertige Verarbeitung unterstützt. So viel zur Optik und Haptik, rund um ein gelungenes Produkt, robust, hochwertig und absolut alltagstauglich, also nichts mit Hochglanz-Schnickschnack. Nun aber zum wichtigsten Grund für den Erwerb des Kopfhörers, der Sound. Wenn man den Kopfhörer das aufsetzt, wird die Umgebung erst mal deutlich leiser, wenngleich sie nicht wie beim Noise-Canceling komplett verschwindet, aber dafür gibt es ja eventuell auch noch die dickeren Ohrmuscheln. Schon bei den ersten Musikstücken, habe ich mich in den Kopfhörer verliebt. Der Klang ist absolut klar und deutlich. Ich habe Instrumente und leise Geräusche klar differenzierbar in Liedern gehört, die mir bis jetzt verborgen geblieben waren. Das Bass kommt sehr satt rüber ist auch bei hohen Lautstärken immer total sauber. Die Mitten treten hinter dem Bass zurück, was aber meinen Geschmack voll trifft. Die Werbung hält, was sie verspricht. Der Kopfhörer überzeugt mich auf ganzer Linie. Er ist mit Sicherheit auch bei Studioaufnahmen gut geeignet und nicht nur für den DJ-Einsatz. Für den Transport wurde noch ein kleiner Beutel beigefügt. Daran ist nichts auszusetzen, ein Hardcase wäre natürlich auch ganz schön gewesen. Ich bin begeistert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer verfasst

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