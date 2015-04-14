Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)