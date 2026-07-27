AIS6010/10
Integriertes, flexibles Bügelbrett
OptimalTEMP Technologie
Mit dem Fuß bedienbare Tasten
Starker Dampfausstoß von 45 g/min
Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien*
Das Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen lässt sich für ein komfortables Bügelerlebnis in jede Position schwenken. In der horizontalen Position bügelst du schwierige Stoffe, und die vertikale Position eignet sich zum Dampfbügeln empfindlicher Kleidungsstücke.
Der leistungsstarke Motor erzeugt einen Dampfausstoß von bis zu 45 g/min, um hartnäckige Falten zu glätten, und die spitz zulaufende Spitze des Bügeleisens sorgt für präzise Ergebnisse.
Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf jeglichen bügelbaren Stoffen, sodass du alles von Jeans bis Seide sorgenfrei bügeln kannst.
Bewertungen
Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet
Im Vergleich zu unseren Philips Dampfbügeleisen
Im Vergleich zu Dampfbügeleisen, laut Kunden, Verbrauchertest Oktober 2022