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BügelkomplettlösungAll-in-One 6000 Series

AIS6010/10

Ein System – effizient und praktisch.
Philips All-in-One 6000 Series ist deine intelligente Lösung, um immer perfekt auszusehen. Mit der schlanken 3-in-1-Kombination aus Bügeleisen, Dampfglätter und Bügelbrett kannst du Falten aus Kleidungsstücken in vertikaler, horizontaler oder geneigter Position schnell entfernen.
Alle Vorteile anzeigen

Mehr Vielseitigkeit, Leistung und Komfort**

Ein System – effizient und praktisch.

  • Integriertes, flexibles Bügelbrett

  • OptimalTEMP Technologie

  • Mit dem Fuß bedienbare Tasten

  • Starker Dampfausstoß von 45 g/min

  • Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien*

Integriertes, anpassbares Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen

Integriertes, anpassbares Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen

Das Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen lässt sich für ein komfortables Bügelerlebnis in jede Position schwenken. In der horizontalen Position bügelst du schwierige Stoffe, und die vertikale Position eignet sich zum Dampfbügeln empfindlicher Kleidungsstücke.

Leistungsstarker Motor für noch hartnäckigere Falten

Leistungsstarker Motor für noch hartnäckigere Falten

Der leistungsstarke Motor erzeugt einen Dampfausstoß von bis zu 45 g/min, um hartnäckige Falten zu glätten, und die spitz zulaufende Spitze des Bügeleisens sorgt für präzise Ergebnisse.

OptimalTEMP, garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen

OptimalTEMP, garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen

Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf jeglichen bügelbaren Stoffen, sodass du alles von Jeans bis Seide sorgenfrei bügeln kannst.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet

  2. Im Vergleich zu unseren Philips Dampfbügeleisen

  3. Im Vergleich zu Dampfbügeleisen, laut Kunden, Verbrauchertest Oktober 2022