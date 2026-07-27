Integriertes, anpassbares Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen

Das Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen lässt sich für ein komfortables Bügelerlebnis in jede Position schwenken. In der horizontalen Position bügelst du schwierige Stoffe, und die vertikale Position eignet sich zum Dampfbügeln empfindlicher Kleidungsstücke.