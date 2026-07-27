AIS8540/80
Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen
Dual Heating Technologie
Ergonomisches Bügeleisen-Design
Ergonomisches Design von Bügeleisen und -kopf
Das integrierte Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen läuft zum Ende hin spitz zu und lässt sich für ein flexibles und komfortables Arbeiten in jede Position schwenken. Zum horizontalen Bügeln von anspruchsvollen Stoffen oder zum vertikalen Bügeln von empfindlichen Kleidungsstücken. Und alles dazwischen.
Zwei Heizelemente sorgen dafür, dass der kraftvolle, tief eindringende Dampf Falten besser glättet, als ein Dampfbügeleisen*. So verleihen Sie Ihrer Kleidung ganz einfach den optimalen Look.
Das ergonomische Bügeleisen-Design ist nur ungefähr halb so schwer wie ein normales Dampfbügeleisen, sodass Sie Ihre Kleidung komfortabel glätten können.
Bewertungen
Im Vergleich zu Dampfbügeleisen, laut Verbrauchern, Produktplatzierungsprüfung Oktober 2022
Im Vergleich zu unseren Philips Dampfbügeleisen
Im Vergleich zu Dampfbügeleisen, laut Verbrauchertests Oktober 2022