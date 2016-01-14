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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ130/12

2.2

| (5) Bewertungen

Schnittiges Design für jeden Lebensstil

Genießen Sie Musik immer und überall Zuhause und in exzellenter Klangqualität mit dem Philips CD-Radiowecker mit AUX-IN-Anschluss. Das elegante und platzsparende Design umfasst eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblings-CD, digitaler Musik oder dem Alarm wecken.

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Aufwachen mit Ihrer Lieblingsmusik oder dem Radio

Schnittiges Design für jeden Lebensstil

  • CD

Kompatibel mit CD-Recordable und CD-ReWritable

CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.

AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.2

von 5

5

Bewertungen

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Diese Bewertung wurde für AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale verfasst

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27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Diese Bewertung wurde für AJ130 Klokradio met digitale tuner verfasst

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06/09/2011

Nederland

Nederland

bediening ruim onder de maat

wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went

Diese Bewertung wurde für AJ130 Klokradio met digitale tuner verfasst

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