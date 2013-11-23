Eingestellt
AJ310/12
Unterhaltsame sprechende Uhr
Ticktack, diese Uhr kann sprechen! Drücken Sie kräftig auf die Taste der Philips Uhr, um Ansagen in Englisch, Französisch und Deutsch zu hören. Im Spielemodus zeigt sie eine beliebige Uhrzeit und die richtige Antwort an. Eine LED leuchtet rot oder grün, wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen bzw. aufzustehen.
Wie spät ist es? Die sprechende Philips Uhr verrät es Ihnen. Wenn Sie auf die große Zeitansage-Taste drücken, sagt Ihnen die dreisprachige Uhr, wie spät es ist – auf Englisch, Französisch oder Deutsch. Stellen Sie über die Sprachen-Wahlfunktion einfach Ihre gewünschte Sprache ein. Ob Sie ein kleines Kind haben, das die Uhr noch nicht lesen kann, oder einfach nur gerne die Uhrzeit angesagt bekommen – mit dieser Uhr werden Sie lange Spaß haben. Kinder lernen mit dieser Uhr instinktiv, die Uhr zu lesen – und das sogar in unterschiedlichen Sprachen.
Mit dieser sprechenden Uhr macht das Lernen Spaß. Drücken Sie die Spieltaste, und die Uhr wechselt in den Spielmodus. Zunächst wird eine bestimmte Uhrzeit im analogen und digitalen Format angezeigt. Das Kind soll dann die Uhr entsprechend der angezeigten Zeit einstellen und anschließend die Zeitansage-Taste drücken. Wenn die Einstellung richtig war, ertönt Applaus. Wenn nicht, gibt die Uhr lustige Geräusche aus und fordert das Kind auf, es erneut zu versuchen. Mit dem Spielmodus lernen Kinder, die Uhrzeit sowohl im analogen als auch im digitalen Format zu lesen, und das in verschiedenen Sprachen. Sorgen Sie noch heute für einen beschleunigten Lernprozess Ihres Kindes, der einfach Spaß macht.
In dieser Philips Uhr sind lustige Klänge integriert, die speziell für Ihre Kleinen ausgewählt wurden. Aktivieren Sie den Einschlafalarm, und schaffen Sie mit einem Schlaflied oder den Geräuschen des Waldes die richtige Einschlafatmosphäre für Ihr Kind. Am Morgen können Sie Ihr Kind mit einem Hahnenschrei wecken lassen. Insgesamt stehen fünf Klänge zur Auswahl, darunter ein Standard-Weckton. Neben den fantastischen Klängen bietet die Uhr auch rote oder grüne Lichtanzeigen, die Sie an die Schlafenszeit oder den Beginn eines neuen Tages erinnern.
3.4
von 5
5
Bewertungen
fredouille
23/11/2013
France
excellent produit
Nous l'avons acheté pour les 6 ans de notre fils ainé, tellement content du produit que le père Noel va en amener un identique au deuxième (5 ans 1/2) cette année. Simplicité de lecture pour les enfants qui ne savent pas encore lire avec les aiguilles, annonce vocale très compréhensible...Notre grand sait quand il doit éteindre le soir et quand il a le droit de se lever le WE. La semaine nous lui mettons le réveil sonore, tous les sons sont agréables, pas trop fort pour ne pas réveiller ses frères et sœurs! Souhaitons juste des couleurs pour fille d'ici 2 ans lorsque notre fille nous en demandera un aussi!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ310 Réveil verfasst
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Sonia30
04/10/2012
France
Entièrement satisfaite de ce réveil
Offert à mon fils pour ses 5 ans, ce réveil correspond à nos attentes. Pour mon fils, un réveil de 'grand' et pour moi des options pour les petits ( réveil avec son du coq par ex meme si mon fils veut imperativement le bip- bip pour se reveiller (!), fonction jeu, éclairage rouge et vert qui peut être désactivé, des aiguilles mais pas de tic-tac). Un peu dur cependant de lire l'heure avec les aiguilles car elles sont un peu petites à cause de l'affichage digital au milieu, mais ça ne nous gêne pas. Possibilité d'avoir le réveil sur piles ou secteur. Pour l'instant, nous utilisons les piles car c'est plus simple pour utiliser la fonction jeu. Pas de possibilité de régler le son, mais le niveau sonore est correct.
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Jeremyra
01/10/2014
France
Top
J'avoue, quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai craqué, je l'ai acheté pour moi, malgré mon age.... Le petit hic, le rétro-éclairage n'est pas forcément trés pratique dans le noir.
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