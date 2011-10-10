ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild

Eingestellt

Radiowecker

AJ3121/05

3.5

| (28) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.

Alle Vorteile anzeigen

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

0

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

28

Bewertungen

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3121 Clock Radio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3121 Clock Radio verfasst

03/06/2012

België

België

appareil pratique et facile d'utilisation

appareil facile d'utilisation, pas nécéssaire de lire le mode d'emploi pour comprendre et savoir utiliser et/ou régler le radio réveil.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3121 Radio-réveil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3121 Radio-réveil verfasst

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3121 Klokradio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3121 Klokradio verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration