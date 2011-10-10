Eingestellt
AJ3121/05
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.
Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
28
Bewertungen
Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
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celtes29
03/06/2012
België
appareil pratique et facile d'utilisation
appareil facile d'utilisation, pas nécéssaire de lire le mode d'emploi pour comprendre et savoir utiliser et/ou régler le radio réveil.
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Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
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